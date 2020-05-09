«Коронавирус сорвал много планов»: Шлеменко о переговорах с UFC, беседе с Емельяненко и расчётливости Нурмагомедова

Боец Александр Шлеменко в интервью RT заявил, что вспышка COVID-19 не позволила ему подписать контракт с UFC. Также россиянин рассказал, когда мог бы провести первый поединок в ведущем промоушене мира, поделился ожиданиями от противостояния Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи и назвал Хабиба Нурмагомедова «расчётливым» спортсменом.

«С Емельяненко расстались друзьями»

— Как поддерживаете форму на карантине?

— К счастью, мне не нужно бегать по паркам, поскольку живу на окраине Омска, прямо возле дома у меня находится лес. Считаю, там чисто физически не могу никого заразить. В остальном тренируюсь на улице, провожу общефизическую подготовку, занимаюсь на турниках и брусьях. Короче, поддерживаю себя в форме.

— Отличия от обычного тренировочного процесса серьёзные?

— Конечно. В нормальных условиях занимался бы в зале. А сейчас просто выполняю общие упражнения. На самом деле, это не так сложно. И особые приспособления не требуются. Просто, можно сказать, лето наступило чуть раньше. Зачастую именно на этот период года приходится время без боёв, некое межсезонье. А так у нас тепло. Да и в Омске ситуация с коронавирусом не настолько серьёзная, как в Москве.

— Форму в таких условиях поддерживать нереально?

— Я бы так не сказал. Поддерживать форму куда легче, чем набирать её с нуля. Судя по объёму упражнений, которые выполняю, нахожусь в нормальном состоянии. Подтягиваюсь, бегаю как обычно. Набрать необходимые для боёв кондиции будет не так сложно.

— В конце марта, уже после начала пандемии, Александр Емельяненко пытался вызвать вас на бой. В будущем такой поединок возможен?

— Позвонил Александру, и мы всё с ним обсудили. Остановились на том, что этот поединок не состоится. Нам нечего делить. Расстались друзьями. А что будет в дальнейшем, не знаю. Всякое бывает, не могу говорить за других. Но однозначно такая встреча могла бы получиться интересной. «Шлеменко против Емельяненко» — классная афиша, которая выходит даже за пределы России. Но мне кажется, такой поединок вряд ли состоится, тем более по правилам бокса. У меня немного другие планы. Я двигаюсь в направлении UFC.

«Хочу достичь отметки в 100 побед в профессиональной карьере»

— Вы вели переговоры с промоушеном последние несколько месяцев. Пандемия коронавируса помешала вам подписать контракт?

— Не скрою, COVID-19 сорвал мне очень много планов и отбросил назад на полгода. В апреле у меня был запланирован бой с американцем Луисом Тейлором в рамках турнира RCC 8, к которому я активно готовился. Теперь процесс застопорился.

— Если бы не пандемия, в ближайшее время должны были подписывать контракт с UFC?

— Нет, но к этому всё шло. Всё-таки подобные переговоры — не быстрый процесс. К тому же я отличаюсь от молодых бойцов. Они, как правило, соглашаются на стандартный контракт, берут то, что дают. Со мной сложнее. Приходится договариваться, искать точки соприкосновения. На это уходит время. Всё-таки я — человек с определённым реноме, а не новичок, которому нужно писать свою историю.

— Когда могли подписать контракт с UFC, если бы не пандемия?

— Скажу как есть: у нас был выстроен диалог, но сначала мне нужно было закончить историю с Тейлором. Бой должен был состояться 25 апреля. После этого собирались вернуться к разговору с UFC и вести уже более предметное обсуждение. Сейчас промоушену, конечно, не до меня. Там не понимают, как вообще проводить турниры. Придётся начинать всё заново.

— Когда ориентировочно могли провести первый бой в UFC?

— Забегать вперёд не хочется, но планировал сделать это уже осенью, а может, и раньше. Многое зависело бы от исхода встречи с Тейлором. Предполагаю, что всё сложилось бы удачно, остальное могло стать лишь формальностью.

— Выходит, промоушен пошёл вам навстречу по всем вопросам?

— Лично переговоры с ним не веду. Это делает мой менеджер Алексей Жернаков. С его слов, всё идёт нормально. Понятно, что титульный бой сразу не дадут, но меня это не интересует. Честно вам скажу, хочу достичь отметки в 100 побед в профессиональной карьере. В настоящий момент их у меня 59.

— Не опасаетесь из-за пандемии упустить время и потерять последний шанс подписать соглашение с UFC?

— Конечно, нет. Если бы чего-то опасался, то просто не начинал бы эту историю, не вёл бы переговоры. Да и если посмотреть на мою весовую категорию, то средний возраст топовых бойцов там достаточно высок. Тому же Йоэлю Ромеро — 43. По сравнению с ним я в свои 35 далеко не возрастной спортсмен.

— Не боитесь, что за титулом предстоит идти слишком долго?

— Всё зависит от твоего стиля. Давайте вспомним Хорхе Масвидаля. Где он был до боя с Беном Аскреном, до своего сумасшедшего колена? Его давно считали списанным лётчиком. Но один-единственный поединок всё изменил. Под него даже придумали специальный пояс! Он превратился в суперзвезду всего за два боя — с Аскреном и Нейтом Диасом. А ведь Масвидаль в своё время дрался с нашим Рустамом Хабиловым и проигрывал ему. Могли бы вы тогда предположить, что американец взлетит на вершину?

А долго продвигаются к титулу те, кто сражается за каждое очко и выигрывает на тоненького. Они редко закрывают программу шоу. И их не просто так не ставят туда. Нужно быть Хабибом Нурмагомедовым, чтобы завоевать популярность, действуя в подобном ключе. Он раньше в основном и попадал в андеркард. Тем не менее Хабиб поймал «фишку» и начал драться более зрелищно. ММА тем и привлекательна, что некоторые бойцы заставляют болельщиков сказать «вау». Ты должен удивить публику.

«Бой с Фергюсоном Хабибу сейчас не нужен»

— Как относитесь к идее провести турнир UFC 249 в США в разгар пандемии?

— Назову её отличной. Только представьте, что будет, если промоушену удастся провести турнир. Они привлекут к себе внимание всей планеты! Сейчас никто этого сделать не в состоянии, а у UFC может получиться. Ведь все очень соскучились по спорту, крупным событиям. Люди ждут их. И UFC может не только «срубить» большой куш на рейтинге, но и обрести немало новых почитателей. Это важнейший исторический момент для них.

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— При этом единственным представителем России на турнире станет Алексей Олейник. Нет мысли, что могли оказаться на его месте?

— Скажу вам больше. Если бы я сейчас находился в США, то с большой долей вероятности мог выступить на одном из ближайших турниров. Ведь у промоушена сейчас проблема с иностранными бойцами. Авиасообщение между странами закрыто, и многие находятся у себя на родине. Об этом говорил и Дана Уайт. В данный момент UFC тяжело организовать хорошие поединки, они не могут подобрать интересные пары. Поэтому тем ребятам, которые остались в США, крупно повезло. Это же касается Олейника. Посмотрите, он сразу попал на бой с Фабрисио Вердумом.

— Чего ждёте от боя Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи?

— Можно точно сказать, что это противостояние получится крайне интересным. В «клетку» выйдут два очень серьёзных бойца, которые будут гореть желанием нокаутировать друг друга. Сначала думал, что определённый шанс на победу у Гэтжи имеется, но теперь склоняюсь к тому, что верх возьмёт Фергюсон. При этом называть его однозначным фаворитом ни в коем случае нельзя. Джастин — нокаутер, а у нокатуреров всегда есть шанс, такие бойцы опасны для любого. Если же ты не способен одним ударом уложить соперника на настил, то ситуация сложнее. Ты можешь «залежать» его, а можешь и не справиться с задачей.

— 19 апреля Фергюсон должен был встретиться с Нурмагомедовым, но их поединок в очередной раз не состоялся. Тони обвинил россиянина в трусости.

— Хабиб всегда был расчётливым бойцом. Он никогда не кидался в драку, не просчитав все «за» и «против». Но обвинить его в трусости я не могу. Нурмагомедов — чемпион. Зачем ему рисковать? К тому же он гоняет слишком серьёзный вес. Представьте, что было бы, если Хабиб сбросил его, а поединок отменили. Это же огромный стресс для организма. Ему бой с Фергюсоном сейчас не нужен, дагестанец не хочет рисковать, и правильно делает. Сейчас он спокойно посмотрит за противостоянием Тони с Гэтжи и просто встретится с победителем. И если Нурмагомедов одержит победу, никто и не вспомнит о его отъезде из США. Это его карьера.

— Думаете, Фергюсон с Хабибом всё-таки подерутся, или это действительно проклятое противостояние?

— Не назову его проклятым. Но если сейчас Тони проиграет, об этом бое можно будет забыть навсегда. А если Фергюсон одержит победу, то подтвердит, что именно он — идеальный соперник для Хабиба. В такой ситуации организовывать бой Нурмагомедова с кем-то ещё будет просто неправильно.