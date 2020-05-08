Фергюсон заявил, что Нурмагомедов испугался драться с ним на UFC 249

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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон выступил с критикой в адрес действующего обладателя абсолютного звания Хабиба Нурмагомедова.
Фергюсон заявил, что Нурмагомедов испугался драться с ним на UFC 249
  • © Reuters

«Я твёрдо понимаю, что у меня есть пояс. Хабиб не захотел драться. Он убежал, как собака с поджатым хвостом. То же самое с Конором», — цитирует Фергюсона Sporting News.

Как заявил Фергюсон, за последнее время в лёгком дивизионе UFC было множество бойцов, которые называли себя следующими претендентами на титул чемпиона. Однако в ответственный момент ни один из них не оказался готов принять бой.

Фергюсон провёл 28 поединков в профессиональной карьере. На счету бойца значится 25 побед (20 — досрочно) и три поражения (одно — досрочно).

Ранее экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор выразил недовольство, что его бывший оппонент Дастин Порье опережает его в рейтинге лучших легковесов организации.

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