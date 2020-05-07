Макгрегор недоволен своим положением в рейтинге UFC
- Reuters
«Как этот горох может опережать меня в рейтинге? Я разделался с ним за 90 секунд. Пошёл ещё дальше против последнего соперника, плюс взял раунд. В какую странную маленькую игру вы играете, ребята. Я подожду пока, но ты там смотри за этим местом. Вы все бомжи», — написал Макгрегор в социальной сети.
Чемпионом лёгкого веса в UFC является россиянин Хабиб Нурмагомедов. Первым номером является американец Тони Фергюсон, а вторым — его соотечественник Дастин Порье. Макгрегор идёт третьим.
Ранее тренер Нурмагомедова признался, что всё ещё опасается Макгрегора.