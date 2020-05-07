Макгрегор недоволен своим положением в рейтинге UFC

Короткая ссылка
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор недоволен, что его бывший оппонент Дастин Порье опережает его в рейтинге лучших легковесов организации.
Макгрегор недоволен своим положением в рейтинге UFC
  • Reuters

«Как этот горох может опережать меня в рейтинге? Я разделался с ним за 90 секунд. Пошёл ещё дальше против последнего соперника, плюс взял раунд. В какую странную маленькую игру вы играете, ребята. Я подожду пока, но ты там смотри за этим местом. Вы все бомжи», — написал Макгрегор в социальной сети.

Чемпионом лёгкого веса в UFC является россиянин Хабиб Нурмагомедов. Первым номером является американец Тони Фергюсон, а вторым — его соотечественник Дастин Порье. Макгрегор идёт третьим.

Ранее тренер Нурмагомедова признался, что всё ещё опасается Макгрегора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить