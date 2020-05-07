Макгрегор недоволен своим положением в рейтинге UFC

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор недоволен, что его бывший оппонент Дастин Порье опережает его в рейтинге лучших легковесов организации.

«Как этот горох может опережать меня в рейтинге? Я разделался с ним за 90 секунд. Пошёл ещё дальше против последнего соперника, плюс взял раунд. В какую странную маленькую игру вы играете, ребята. Я подожду пока, но ты там смотри за этим местом. Вы все бомжи», — написал Макгрегор в социальной сети.

Чемпионом лёгкого веса в UFC является россиянин Хабиб Нурмагомедов. Первым номером является американец Тони Фергюсон, а вторым — его соотечественник Дастин Порье. Макгрегор идёт третьим.

Ранее тренер Нурмагомедова признался, что всё ещё опасается Макгрегора.