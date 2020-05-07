Тренер Нурмагомедова признался, что всё ещё опасается Макгрегора

Хавьер Мендес, американский тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, назвал ирландца Конора Макгрегора самым опасным соперником в карьере россиянина.

«Я думаю, что таковым является Макгрегор. Люди могут не соглашаться со мной, но я знаю, насколько хорош Конор. Бой с ним — самый сложный в карьере Хабиба на сегодняшний день. У Фергюсона намного лучше кардио, но Конор был опасен. Любой пропущенный от Макгрегора удар способен вас вырубить. Вот почему я считаю его настолько опасным. Если вы позволите ему поймать ритм, он нанесёт вам невероятный урон. Конечно, этого не случилось, но я всё ещё опасаюсь его, честно», — заявил Мендес в интервью SiriusXM.

Нурмагомедов в октябре 2018 года победил Макгрегора удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Ранее Нурмагомедов заявил, что будет готов к июлю.