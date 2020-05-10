Уайт надеется, что бой Нурмагомедова и Гэтжи состоится летом

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на вопрос по поводу приблизительной даты поединка между чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.
Уайт надеется, что бой Нурмагомедова и Гэтжи состоится летом
  • Reuters

«Хабиб говорил, что будет готов к поединку летом. На следующей неделе мы разъедемся по домам и попробуем выяснить, когда сможем организовать этот бой», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.

Ранее Фергюсон объяснил своё поражение от Гэтжи на UFC 249.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить