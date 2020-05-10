Уайт надеется, что бой Нурмагомедова и Гэтжи состоится летом

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на вопрос по поводу приблизительной даты поединка между чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

«Хабиб говорил, что будет готов к поединку летом. На следующей неделе мы разъедемся по домам и попробуем выяснить, когда сможем организовать этот бой», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.

Ранее Фергюсон объяснил своё поражение от Гэтжи на UFC 249.