Фергюсон объяснил своё поражение от Гэтжи на UFC 249

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Американски боец смешанного стиля Тони Фергюсон объяснил своё поражение от соотечественника Джастина Гэтжи.
Фергюсон объяснил своё поражение от Гэтжи на UFC 249
  • Reuters

«У меня получился слишком долгий тренировочный лагерь. Я не должен был дважды делать вес. Кроме того, Джастин чертовски хорош. Я готовился к поединку с Нурмагомедовым, а не к бою с ударником. Этого не должно было произойти. Как бы то ни было, я всё ещё в деле. Если бы бой не прервали, я бы дошёл до конца», — заявил Фергюсон после поединка.

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.

Ранее сообщалось, что Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона UFC после победы над Фергюсоном.

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