Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона UFC после победы над Фергюсоном
- Reuters
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После этого он заявил, что ждёт настоящего пояса чемпиона.
Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.
Ранее Нурмагомедов выразил мнение, что Гэтжи провёл очень умный поединок против Фергюсона.