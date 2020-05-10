Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона UFC после победы над Фергюсоном

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи после победы над соотечественником Тони Фергюсоном выбросил пояс временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.

После этого он заявил, что ждёт настоящего пояса чемпиона.

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.

Ранее Нурмагомедов выразил мнение, что Гэтжи провёл очень умный поединок против Фергюсона.