Нурмагомедов считает, что Гэтжи провёл очень умный поединок против Фергюсона
- РИА Новости
«Джастин Гэтжи, это было очень впечатляюще, поздравляю. Очень умный бой», — написал Нурмагомедов в Twitter.
Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.
Ранее Гэтжи после победы над Фергюсоном заявил, что намерен драться с Нурмагомедовым за титул.