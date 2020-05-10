Нурмагомедов считает, что Гэтжи провёл очень умный поединок против Фергюсона

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов остался под впечатлением от победы американца Джастина Гэтжи над соотечественником Тони Фергюсоном.
Нурмагомедов считает, что Гэтжи провёл очень умный поединок против Фергюсона
  • РИА Новости

«Джастин Гэтжи, это было очень впечатляюще, поздравляю. Очень умный бой», — написал Нурмагомедов в Twitter.

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.

Ранее Гэтжи после победы над Фергюсоном заявил, что намерен драться с Нурмагомедовым за титул.

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