Нурмагомедов считает, что Гэтжи провёл очень умный поединок против Фергюсона

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов остался под впечатлением от победы американца Джастина Гэтжи над соотечественником Тони Фергюсоном.

«Джастин Гэтжи, это было очень впечатляюще, поздравляю. Очень умный бой», — написал Нурмагомедов в Twitter.

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.

Ранее Гэтжи после победы над Фергюсоном заявил, что намерен драться с Нурмагомедовым за титул.