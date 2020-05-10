Уайт предположил, что могло стать причиной поражения Фергюсона от Гэтжи

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт выразил мнение, что причиной неудачного выступления Тони Фергюсона в бою с Джастином Гэтжи могла стать внеплановая сгонка веса.
Уайт предположил, что могло стать причиной поражения Фергюсона от Гэтжи
  • Reuters

«Я не собираюсь принижать заслуги Гэтжи. Джастин провёл невероятный поединок. Но Тони выглядел медлительным. Могу представить, как на нём сказалась весогонка, которую он провёл дважды», — заявил Уайт на пресс-конференции по окончании турнира UFC 249.

При этом глава чемпионата восхитился стойкостью Фергюсона, отметив, что ни один боец не мог выдержать столько ударов от Гэтжи.

Ранее Уайт заявил, что российский боец Пётр Ян станет следующим претендентом на титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

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