Уайт заявил, что Ян сразится за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сказал, что российский боец Пётр Ян станет участником поединка за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

В ходе пресс-конференции Уайт заявил, что Ян поспорит за титул чемпиона UFC в легчайшем весе, который стал вакантным после того, как Генри Сехудо заявил об уходе из спорта.

«Пётр Ян против кого-нибудь», — сказал Уайт на пресс-конференции, отвечая на вопрос, кто будет биться за пояс.

Ян провёл 15 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 14 побед (семь — досрочно) и потерпел одно поражение.

Ранее Ян выразил мнение, что Сехудо завершил карьеру, чтобы избежать боя с ним.