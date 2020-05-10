Уайт заявил, что Ян сразится за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе
- Reuters
В ходе пресс-конференции Уайт заявил, что Ян поспорит за титул чемпиона UFC в легчайшем весе, который стал вакантным после того, как Генри Сехудо заявил об уходе из спорта.
«Пётр Ян против кого-нибудь», — сказал Уайт на пресс-конференции, отвечая на вопрос, кто будет биться за пояс.
Ян провёл 15 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 14 побед (семь — досрочно) и потерпел одно поражение.
Ранее Ян выразил мнение, что Сехудо завершил карьеру, чтобы избежать боя с ним.