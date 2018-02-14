Разгул стихии, поломка «красной машины», рекорд Тарасовой и Морозова: итоги шестого дня Олимпиады

В Пхёнчхане завершился шестой день XXIII зимних Олимпийских игр. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили личный рекорд в короткой программе, команда Олега Знарка по хоккею стартовала на турнире с проигрыша словакам, а американский сноубордист Шон Уайт выиграл своё третье олимпийское золото в карьере. При этом из-за шквального ветра программа соревновательного дня претерпела серьёзные изменения. Из-за урагана, в частности, были отменены горнолыжный слалом и индивидуальная биатлонная гонка среди женщин. О главных событиях среды на Играх — в материале RT.

Уверенность

Шестой день Олимпиады в Пхёнчхане открывали фигуристы. Спортивные пары представили свою короткую программу. Среди участников числились сразу три дуэта из России — Кристина Астахова/Алексей Роганов, Наталья Забияко/Александр Энберт, а главной надеждой являлись бронзовые призёры чемпионата мира Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Среди главных конкурентов россиян значились китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун и немцы Алёна Савченко/Бруно Массо, которые опередили их на прошедшем мировом первенстве.

Российские пары выступили более чем уверенно, набрали более 70 баллов и вошли в десятку сильнейших. Астахова и Роганов стали десятыми, на восьмом месте расположились Забияко и Энберт. При этом серебряные призёры Игр в командном турнире установили свой личный рекорд в данной дисциплине.

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«Рад, что превзошли личный рекорд. Разрыв по баллам небольшой, можно отыграть в произвольной. Завтра всё постараемся сделать хорошо и посмотрим, что будет. Довольны, всё получилось в короткой программе на таких ответственных соревнованиях. Эмоционально и физически после командного турнира были уверены в себе. Здесь всё началось с нуля, и в произвольной будет с нуля. Пришёл, сделал, забыл — и идёшь дальше», — сказал Энберт ТАСС.

Однако самым ярким оказалось выступление Тарасовой и Морозова. Россияне безошибочно исполнили свою короткую программу и могли оказаться на первой строчке, однако уступили китайской паре Вэньцзин/Цун 0,71 балла.

«Оценками довольны, но сдержанны. После командных соревнований, когда уже есть медаль, старались не расслабиться. Настраивался на короткую как заново. Сюда все приехали показывать свой максимум. Не скажу, что мы без нервов выступаем, но для нас Олимпиада — последний рубеж определённого отрывка жизни и в спорте. Другого такого не будет», — рассказал Морозов ТАСС.

По мнению Тарасовой, все российские пары уверенно выступили в короткой программе. Она добавила, что судьи могли поставить их дуэт и на первое место.

«Все молодцы сегодня, у всех сегодня идеальные программы. У наших просто идеальный прокат, наши просто потрясающе катали, всё чисто. Респект и уважуха. У китайцев просто выброс дороже, причём она чиркнула ногой, но ей не отметили», — заявила Тарасова.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Васильев оценил выступление российских пар.

«Тарасова и Морозов, на мой взгляд, сегодня были не хуже, чем китайцы. Программа у них была даже лучше, чем у китайцев. Но больше всего меня расстроили оценки Забияко и Энберта. Эта пара должна быть в тройке вместе с китайцами и Тарасовой и Морозовым. Эти три пары были сегодня сильнейшими», — заявил Васильев «Спорт-Экспрессу».

Также специалист рассказал, что может помешать Тарасовой и Морозову завоевать золото Игр.

«Здесь есть два препятствия для Тарасовой и Морозова. Первое — мастерство китайцев, второе — большая симпатия той группы людей, которые ставят оценки и формируют судьбу современного катания. На мой взгляд, при всём равном им всё равно будут отдавать предпочтение», — добавил Васильев.

Судейство

Сразу несколько специалистов оказались недовольны работой судей во время короткой программы спортивных пар. В частности, претензии касались их вердикта по выступлению канадского дуэта Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в эфире не единожды отметила, что атлетам не снизили балл за неудачно исполненный элемент.

Такого же мнения придерживается и двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

«В целом адекватное судейство. Что касается канадской пары, то это традиционное лояльное отношение к ней со стороны судей. Это меня не удивило. Удивило другое: за ошибки, которые были видны невооружённым глазом, судьи не снимали, а добавляли им баллы. Но это не новость, так было и раньше», — сказал Траньков.

Награда

В то время, как российские фигуристы борются за медали в Пхёнчхане, на родине их уже награждают. Министерство спорта России выпустило указ о присвоении серебряным призёрам Игр Алине Загитовой, Михаилу Коляде, Наталье Забияко и Александру Энберту звания «Заслуженный мастер спорта».

Разочарование

Неудачно начали своё выступление на Олимпиаде российские кёрлингистки. В первом матче им противостояла национальная команда Великобритании — бронзовые призёры Игр в Сочи.

Игра у россиянок не заладилась с самого начала. Коллектив Виктории Моисеевой допускал много невынужденных ошибок, в результате чего соперницы сходу повели с разницей в три камня. Все попытки ликвидировать отставание оборачивались тем, что как только право последнего броска в энде переходило к британкам, разница увеличивалась. Осознав при счёте 3:10, что встречу не спасти, Моисеева досрочно согласилась на капитуляцию.

«В самом начале не смогли справиться со льдом, «прочитать» его. Было много ошибок, исполнение было хуже наших ожиданий. Дальше пришлось играть в более рискованный кёрлинг, потому что брать по одному очку за энд было уже недостаточно. В таких ситуациях либо получается украсть, либо отдаёшь много очков. Вчера на тренировках лёд сильно отличался, он всегда разный. Но это нельзя назвать оправданием, мы всё равно должны были его «прочитать». Да, мы ощущаем себя фаворитами, но одна игра ничего не решает, хотя именно её может не хватить нам в конце. По одному матчу нельзя говорить, что мы будем плохо играть», — приводит слова Моисеевой ТАСС.

Юлия Гузиёва: «Ничего ужасного не случилось». Интервью с нашей керлингисткой👉 https://t.co/i8fwgIJ1LHpic.twitter.com/f6Ykui5vFA — Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 14, 2018

По словам ещё одной российской спортсменки — Галины Арсенькиной — команда пока не набрала форму.

«Мы пока не совсем в той форме, в которой можем играть. Будем прибавлять с каждой игрой. Двух раскаток, которые у нас были, недостаточно для того, чтобы полностью прочувствовать лёд. Дальше будет всё привычнее. Это частая такая вещь: кто быстрее приспособится, тот и выиграет», — сказала кёрлингистка РИА Новости.

В матче второго тура россиянки сыграют с соперницами из Китая. Встреча пройдёт в четверг, 15 февраля.

Участие

В лыжном двоеборье российским болельщикам не приходилось рассчитывать на награды. Единственным представителем страны в данном виде спорта был Эрнест Яхин, который занимает лишь 42-е место в общем зачёте Кубка мира. На Олимпийских играх ему также не удалось оказать серьёзного сопротивления конкурентам.

В прыжках со среднего трамплина россиянин стал 21-м, а по итогам лыжной гонки на 10 км опустился на 38-е место. После выступления он отметил враждебное отношение к себе со стороны атлетов из США.

«Перед поездкой сюда думал о том, как тут всё будет, как всё будет выглядеть. Много говорили о том, что нас будут прижимать, возникать непонятные ситуации в отношении России. Вроде всё нормально, но всё равно американцы смотрят косо. На этапах Кубка мира было иное общение: мы могли сесть, спокойно поговорить о прыжках, о гонке, а сейчас всё иначе», — сказал ТАСС Яхин.

Победителем в данной дисциплине стал немец Эрик Френцель, серебро досталось японцу Акито Ватабе, бронза — австрийцу Лукасу Клапферу.

Рекордсмен

Ещё один комплект медалей был разыгран в соревновании сноубордистов в дисциплине хафпайп. К сожалению, Россия не имела представительства в данном виде. Кроме того, накануне Олимпиады стало известно, что участие в турнире не примет действующий чемпион Игр — швейцарец Юрий Подладчиков. Спортсмен получил травму головы на турнире в американском Аспене в январе 2018 года.

В его отсутствие победу одержал Шон Уайт. Американец стал первым в истории трёхкратным чемпионом Олимпийских игр среди сноубордистов. Ранее он завоёвывал медаль высшего достоинства на Играх в Турине и в Ванкувере. На Олимпиаде в Сочи он занял четвёртое место.

«Ожидание последней оценки было ужасным и удивительным в одно и то же время. Я знал, что проехал здорово, и гордился этим. Я мог уходить с гордо поднятой головой, но когда объявили мою оценку, я просто не мог двигаться. Я был ошеломлён от счастья. Я прошёл через многое, чтобы просто быть здесь. Я получил ужасную травму в Новой Зеландии. Вообще-то, сегодня я сделал тот же трюк, после которого получил повреждение. Так что я преодолел немало преград, и это было не зря», — признался атлет после победы.

100-я медаль

Победа Уайта имеет особую важность. Сноубордист принёс в копилку национальной команды США 100-ю золотую медаль в истории. По общему числу наград американцы занимают второе место и уступают только атлетам из Норвегии. У скандинавов в активе 121 награда высшей пробы. Третье место занимают немцы (84).

На счету российских спортсменов 49 побед на зимних Играх. По этому показателю россияне находятся на восьмом месте.

Золотой хет-трик

Ещё один своеобразный юбилей в шестой день Олимпиады отпраздновали немецкие саночники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, ставшие трёхкратными олимпийскими чемпионами. Ранее две золотых медали достались тёзкам в Сочи, по результатам заездов двойки и в эстафете.

По итогам двух попыток тёзки показали время 1:31,697. Этого им хватило с лихвой, чтобы отпраздновать очередную победу.

Серебро досталось австрийцам Петеру Пенцу и Георгу Фишлеру, они отстали от лидера на 0,088 секунды. Третье место заняли ещё одни представители Германии Тони Эггерт и Саша Бенеккен, проигравшие соотечественникам 0,290 секунды.

Российский дуэт, Александр Денисьев и Владислав Антонов, стал лишь одиннадцатыми.

На уровне

Соревнования конькобежек на дистанции 1000 м также не обещали наград для России. В данном виде программы страну представляла Ангелина Голикова. Лучшим достижением 26-летней атлетки является серебро чемпионата Европы 2018 года в Коломне.

Выступить столь же успешно ей не удалось. Россиянка уступила лидеру более трёх секунд (3,29) и заняла лишь 22-е место. Победу одержала Йорин тер Морс и стала трёхкратной чемпионкой Игр. Попутно спортсменка из Нидерландов установила рекорд Олимпиады на данной дистанции (1 минута 13,56 секунды). Серебро и бронза достались японкам Нао Кодаире и Михо Такаги соответственно.

«Я очень рада. Я упорно работала, и в начале сезона у меня было немало трудностей. Ближе к Олимпиаде я внесла ряд изменений, и это принесло результат. Я рада вновь стать олимпийской чемпионкой. Это очень много значит для меня. Здорово, что я усердно трудилась и в нужный момент находилась в отличной форме», — сказала тер Морс.

Стихия

В шестой день Олимпиады в столице Игр сильно испортилась погода. В олимпийском парке в Канныне бушевал сильный ветер. Организаторам сначала пришлось просить посетителей не выходить на улицу, а после и вовсе закрыть общественное место.

«Из-за сильного ветра в районе Каннына для обеспечения безопасности в олимпийском парке приостановлена любая активность. Зрителям рекомендуется оставаться в помещениях, вход в парк закрыт до конца дня. Медиацентры, которые расположены во временных сооружениях, также закрыты до тех пор, пока ветер не утихнет. Представители средств массовой информации работают внутри сооружений, также предусмотрены и другие меры предосторожности», — говорится в заявлении оргкомитета.

Также из-за непогоды была серьёзна сокращена соревновательная программа дня. Сначала они коснулись женского горнолыжного слалома, который пришлось перенести на 16 февраля.

Изначально соревнования должны были начаться в 4:15 мск 14 февраля, однако из-за ветра старт был отложен на 30 минут. В итоге организаторы решили, что условия по-прежнему не подходят для слалома, и объявили о переносе соревнований на пятницу.

Позднее стало известно о переносе индивидуальной биатлонной гонки среди женщин. Как сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU), решение было принято в связи с сильным ветром, порывы которого достигали 15 м/с.

Первая остановка «красной машины»

Сборная России по хоккею, к разочарованию болельщиков, стартовала на турнире с обидного поражения от команды Словакии. Подопечные Олега Знарка, являющиеся главными фаворитами этих Игр, уверенно начали игру, но после отдали инициативу уступающему в классе сопернику и уступили.

Счёт во встрече был открыт на третьей минуте, отличился Владислав Гавриков. Спустя 74 секунды Кирилл Капризов переправил шайбу в ворота словаков после наброса на пятачок Никиты Гусева. На этом успешные действия российской команды завершились. Потеряв концентрацию, россияне на исходе первой двадцатиминутки позволили сопернику восстановить паритет в столь же коротки срок. А в третьем периоде после нескольких нереализованных голевых моментов пропустили необязательную шайбу в меньшинстве.

«Сами отдали игру. Тут всё ясно. Все ошибки, которые совершили, беру на себя. Это моя команда, никого не виню персонально. Мы решили, что всё хорошо после двух голов. Большинство пока не работает, на тренировках было всё в порядке, но сегодня не пошло. Думаю, здесь все игры будут такие, команды хорошие, это же Олимпиада. На каждый матч надо настраиваться как на последний бой», — признался после игры главный тренер команды Олег Знарок.