С личным рекордом: российские фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе на Олимпиаде

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают второе место после короткой программы на Олимпийских играх в Пхёнчхане. После первого дня соревнований лидируют китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, набравшие на полбалла больше россиян. Третье место — у канадцев Меган Дюамель и Эрика Рэдфорда.

Выбирая даты для соревнований по фигурному катанию среди спортивных пар, организаторы Олимпиады явно пошли на небольшую хитрость. Они решили назначить короткую программу на День святого Валентина, тем самым сделав подарок всем влюблённым, отмечающим этот праздник.

Между тем, хотя Южная Корея и производит впечатление христианской страны (здесь у олимпийских объектов можно увидеть церкви, а во всех людных местах волонтёры раздают библии, в том числе на русском языке), о приближении самого романтического дня в году ничто не напоминало.

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У входа на ледовую арену «Каннын» болельщики могли и вовсе растерять романтическое настроение: из-за усиленных мер безопасности там образовались длинные очереди, как на вечерний шорт-трек.

Объяснение можно было найти легко: в короткой программе должна была выступить пара из КНДР, и оградить от неприятностей нужно было не только её, но и большую группу северокорейских болельщиков. Впрочем, обстановка вокруг арены была вполне мирной — пикет с баннером «Прыжок к объединению» словно подтверждал это.

Состязания растянулись почти на четыре часа, и одними из первых на лёд вышли россияне Кристина Астахова и Алексей Рогонов. Они ехали на эту Олимпиаду запасными, но, после того как приглашения не дали действующей вице-чемпионке России и Европы Ксении Столбовой, подопечные Артура Дмитриева стали полноправными участниками олимпийского турнира.

Астахова и Рогонов выступили так, словно им не пришлось волноваться, сидя на чемоданах. Каждый элемент был выполнен на отлично, а за выброс тройной флип пара получила почти на полбалла больше, чем когда-либо за свою карьеру. Неплохие оценки были и на компонентах, практически приблизившиеся к восьми баллам. В итоге россияне установили личный рекорд для короткой программы — 70,52 балла. Это, конечно, не результат, с которым можно было бы претендовать на медаль, но Кристина и Александр выступили очень достойно.

Вскоре после россиян выступили самые долгожданные фигуристы — Рем Тхэ Ок и Ким Чу Сик из КНДР. Из всех северокорейских спортсменов они единственные заслужили право участвовать в Олимпиаде и действительно украсили собой состязания. Их программа под музыку The Beatles получилась очень яркой, более громких оваций никто не срывал до подхода фаворитов.

Рем Тхэ Ок и Ким Чу Сик из КНДР

Reuters

Рем и Ким и оценки получили достойные, уступив всего балл Астаховой и Рогонову, а это значит, что северокорейцы прошли в произвольную программу и будут бороться за попадание в десятку лучших. Жаль только, что сразу после окончания катания этой пары болельщики из КНДР строем покинули арену: другие фигуристы были им неинтересны.

В сильнейшую разминку не попали действующие чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хань Цун, и это было немного странно. Ведь то, что сотворили китайцы, принято оставлять на десерт. Обновив личные рекорды в нескольких элементах, пара и в сумме показала лучший результат за карьеру — 82,39 балла. Только Татьяне Волосожар и Максиму Транькову удавалось набирать больше в короткой программе.

Любая пара из последней группы могла бы позавидовать таким оценкам: перекрыть их было крайне сложно. Вот и у олимпийских чемпионов командного турнира Меган Дюамель и Эрика Рэдфорда не получилось. Канадцы не справились с лутцем и выбросом, но получили высокую для такого проката оценку — 76,82 балла. Разочаровал немецкий дуэт Алёна Савченко — Бруно Массо. Бывший французский фигурист упал на сальхове, который был даже зачтён как двойной. Представители Германии отстали от олимпийских чемпионов из Канады на 0,23 балла и пока сохраняют шанс на медаль.

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Серебряные олимпийские призёры Наталья Забияко и Александр Энберт выдали лучший прокат не только в сезоне, но и в жизни. При этом оценки они получили скромные — только 74,35 балла, обеспечившие им восьмое место. Авторитета среди судей россиянам всё ещё не хватает — даже после выступления на командном турнире. Два с половиной балла до канадской пары не кажутся катастрофическим отставанием, но борьба за бронзу будет настолько плотной, что счёт пойдёт на сотые доли.

Короткую программу закрывали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Как и в командном турнире, их выступление под музыку Сергея Рахманинова было восхитительным.

За технику никто из судей не осмелился поставить оценку меньше двух баллов, а в компонентах проскользнули десятки. В целом судьи оценили российскую пару и китайских лидеров абсолютно одинаково, но всё-таки между ними образовался разрыв в полбалла — именно столько выброс риттбергер уступает выбросу флип, который исполнили фигуристы из Поднебесной. Итоговая оценка составила 81,68 балла и стала личным рекордом Тарасовой и Морозова.

Российская пара не стала выступать в произвольной программе командного турнира, чтобы приготовить сюрприз для судей и болельщиков в индивидуальных соревнованиях. Если подопечные Нины Мозер действительно покажут что-то невероятное, то золотая медаль для них может стать реальностью. Суй Вэньцзин и Хань Цун не раз одерживали победы именно за счёт произвольной программы, и им тоже будет что показать. Но в любом случае при безошибочном прокате Тарасова и Морозов обеспечат себе как минимум ещё одно серебро. А это тоже дорогого стоит.