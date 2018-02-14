Тренер Мишин: российских фигуристов Забияко и Энберта засудили на ОИ-2018

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился впечатлениями от короткой программы спортивных пар на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Я оцениваю сегодняшнее выступление так: китайская и российская пара должны быть первыми, трудно сказать, кто из них сильнее. Третье место я бы отдал паре Наталья Забияко — Александр Энберт, которых, безусловно, засудили. Остальные пары были равны. Но я считаю, что сегодня в тройке должны были быть две русские пары», — цитирует Мишина «Газета.Ru».

Тренер предположил, что за золотые медали в произвольной программе будут бороться как минимум четыре пары.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в короткой программе состязаний спортивных пар на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, Забияко и Энберт — восьмые.