Россияне Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе на Олимпиаде в Пхёнчхане

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в короткой программе состязаний спортивных пар на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Отмечается, что пара набрала 81,68 балла.

Лидерами в короткой программе стали фигуристы из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун, набравшие 82,39 балла.

Третье промежуточное место заняли канадские спортсмены Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд с результатом 76,82 балла.

Ранее канадская фигуристка Кейтлин Осмонд заявила, что золото командного турнира ей особенно ценно, так как было завоёвано в борьбе с россиянами.