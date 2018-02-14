Россияне Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе на Олимпиаде в Пхёнчхане

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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в короткой программе состязаний спортивных пар на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Отмечается, что пара набрала 81,68 балла.

Лидерами в короткой программе стали фигуристы из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун, набравшие 82,39 балла.

Третье промежуточное место заняли канадские спортсмены Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд с результатом 76,82 балла.

Ранее канадская фигуристка Кейтлин Осмонд заявила, что золото командного турнира ей особенно ценно, так как было завоёвано в борьбе с россиянами.

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