Канадская фигуристка Осмонд: золото ценнее оттого, что оно завоёвано в борьбе с россиянами

Канадская фигуристка Кейтлин Осмонд, которая завоевала золотую медаль командного турнира на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, призналась, что итоговое первое место имеет для неё особую ценность, потому что оно было добыто в борьбе с российскими спортсменами.

«Россияне показали себя очень хорошими и стойкими бойцами. Особенно хороши атлеты из России были в моей категории. Хоть я и не видела вживую прокатов Медведевой и Загитовой, их результаты говорят сами за себя», — приводит слова Осмонд ТАСС.

Она отметила, что россиянки всегда закладывают максимальное количество баллов в свои выступления и им удаётся их зарабатывать.

Ранее глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Горшков назвал второе место в командных соревнованиях фигуристов победой.