Глава ФФККР Горшков назвал второе место в командных соревнованиях фигуристов победой

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков назвал победой второе место, которое заняли российские фигуристы в командном турнире на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Глава ФФККР Горшков назвал второе место в командных соревнованиях фигуристов победой
  • Александр Горшков
  • РИА Новости

«В той ситуации, в которую нас поставили, второе место — это победа. Не могу сказать, достижение это или не достижение, но во всяком случае это победа. Серебро не выбило ребят из колеи, наоборот. Учитывая, что Ксению Столбову и Ивана Букина не пригласили на Игры, лишив нашу команду двух сильных пар, такой результат — это победа», — приводит слова Горшкова «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских фигуристов с серебром ОИ-2018 в командных соревнованиях.

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