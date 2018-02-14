Российские саночники Денисьев и Антонов расстроены результатом своего выступления на ОИ-2018

Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов прокомментировали своё выступление в соревновании двоек на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Мы расстроены, не ожидали, что у нас будет такой невысокий результат после первого заезда. С таким уровнем езды, который мы показали, мы ожидали большего. Два заезда проехали неплохо, и люди это видели, а результат — налицо. Вроде и стартовый разгон был неплохой в первом заезде, а результат почему-то нет», — приводит слова Денисьева РИА Новости.

Денисьев и Антонов заняли 11-е место.

Ранее сообщалось, что немецкие саночники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт стали чемпионами ОИ-2018 в соревновании двоек.