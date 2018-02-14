Немецкие саночники Вендль и Арльт завоевали золото в соревновании двоек на ОИ-2018

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Немецкие саночники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт завоевали золотые медали в соревновании двоек на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Немецкие саночники Вендль и Арльт завоевали золото в соревновании двоек на ОИ-2018
  • Тобиас Вендль и Тобиас Арльт
  • AFP

После двух попыток немецкая двойка показала время 1 минута 31,697 секунды.

Вторыми стали австрийцы Петер Пенц и Георг Фишлер (+0,088), тройку призёров замкнули немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен (+0,290).

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов стали 11-ми (+1,084), Андрей Богданов и Андрей Медведев — 16-ми (+1,811).

Ранее сообщалось, что Денисьев и Антонов занимали 11-е место после первой попытки в соревнованиях двоек на ОИ-2018.

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