Немецкие саночники Вендль и Арльт завоевали золото в соревновании двоек на ОИ-2018

Немецкие саночники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт завоевали золотые медали в соревновании двоек на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Тобиас Вендль и Тобиас Арльт

AFP

После двух попыток немецкая двойка показала время 1 минута 31,697 секунды. Вторыми стали австрийцы Петер Пенц и Георг Фишлер (+0,088), тройку призёров замкнули немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен (+0,290). Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов стали 11-ми (+1,084), Андрей Богданов и Андрей Медведев — 16-ми (+1,811). Ранее сообщалось, что Денисьев и Антонов занимали 11-е место после первой попытки в соревнованиях двоек на ОИ-2018.