Российские саночники Денисьев и Антонов занимают 11-е место после первой попытки в соревнованиях двоек на ОИ-2018

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Немецкие саночники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт лидируют после первой попытки в соревновании двоек на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Российские саночники Денисьев и Антонов занимают 11-е место после первой попытки в соревнованиях двоек на ОИ-2018
  • Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов
  • Reuters
  • © Arnd Wiegmann

Немецкая двойка показала время 45,820 секунды.

На втором месте расположились австрийцы Петер Пенц и Георг Фишлер (отставание 0,071 секунды), на третьем — немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен (+0,111).

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов занимают 11-е место (+0,617), Андрей Богданов и Андрей Медведев — 19-е (+1,286).

Победитель определится по сумме двух попыток.

Ранее саночник Роман Репилов стал лучшим в тренировочном заезде на ОИ-2018.

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