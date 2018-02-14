Российские саночники Денисьев и Антонов занимают 11-е место после первой попытки в соревнованиях двоек на ОИ-2018
Немецкие саночники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт лидируют после первой попытки в соревновании двоек на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов
- Reuters
- © Arnd Wiegmann
Немецкая двойка показала время 45,820 секунды.
На втором месте расположились австрийцы Петер Пенц и Георг Фишлер (отставание 0,071 секунды), на третьем — немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен (+0,111).
Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов занимают 11-е место (+0,617), Андрей Богданов и Андрей Медведев — 19-е (+1,286).
Победитель определится по сумме двух попыток.
Ранее саночник Роман Репилов стал лучшим в тренировочном заезде на ОИ-2018.
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