Российские саночники Денисьев и Антонов занимают 11-е место после первой попытки в соревнованиях двоек на ОИ-2018

Немецкие саночники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт лидируют после первой попытки в соревновании двоек на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов

Reuters

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Немецкая двойка показала время 45,820 секунды. На втором месте расположились австрийцы Петер Пенц и Георг Фишлер (отставание 0,071 секунды), на третьем — немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен (+0,111). Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов занимают 11-е место (+0,617), Андрей Богданов и Андрей Медведев — 19-е (+1,286). Победитель определится по сумме двух попыток. Ранее саночник Роман Репилов стал лучшим в тренировочном заезде на ОИ-2018.