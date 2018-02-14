Скелетонист Трегубов и саночник Репилов стали лучшими в тренировочных заездах на ОИ-2018
Завершились тренировочные заезды у скелетонистов и саночников на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Никита Трегубов
- Reuters
Россиянин Никита Трегубов показал во второй попытке дня лучшее время среди представителей санного спорта — 51,36 секунды. В первой попытке Трегубов стал пятым. Владислав Марченко занял 11-е и четвертое места места соответственно.
Соревнования по скелетону у мужчин начнутся 15 февраля. Первый заезд запланирован на 04:00 по московскому времени.
У саночников россиянин Роман Репилов стал лучшим со временем 46,427 секунды.
Командная эстафета у саночников пройдёт 15 февраля. Начало — в 15:30 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что скелетонистка сборной России Ольга Потылицына сочеталась браком с фристайлистом Семёном Денщиковым.
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