Скелетонистка Потылицына вышла замуж за фристайлиста Денщикова

Скелетонистка сборной России Ольга Потылицына сочеталась браком с фристайлистом Семёном Денщиковым. Мероприятие прошло в Южно-Сахалинске за день до отлёта спортсмена в Южную Корею для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

По словам Денщикова, предложение он сделал Ольге на Новый год, а идея сыграть свадьбу как можно скорее пришла ему 12 февраля.

«Оля выступала 14 февраля 2014 года на Олимпийских играх в Сочи и очень расстроилась, что заняла там лишь пятое место. Поэтому для неё этот день до сих пор был грустным. Я решил сделать его счастливым», — сказал Денщиков.

По словам Потылицыной, также они хотели порадовать и вдохновить других олимпийцев своим поступком.

«Нам уже надоели такие новости, что кого-то не допускают до Олимпиады, кто-то едет в нейтральном статусе. Мы решили чуть-чуть скрасить информационное поле. Надеемся, что поднимем настроение нашей команде», — добавила Потылицына.

Спортсменка пообещала в ближайшее время взять фамилию мужа.

Ранее сообщалось, что скелетонистка Потылицына выйдет замуж за фристайлиста Денщикова перед его вылетом в Пхёнчхан на ОИ-2018.