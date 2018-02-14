Скелетонистка Потылицына вышла замуж за фристайлиста Денщикова

Короткая ссылка
Скелетонистка сборной России Ольга Потылицына сочеталась браком с фристайлистом Семёном Денщиковым. Мероприятие прошло в Южно-Сахалинске за день до отлёта спортсмена в Южную Корею для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

По словам Денщикова, предложение он сделал Ольге на Новый год, а идея сыграть свадьбу как можно скорее пришла ему 12 февраля.

«Оля выступала 14 февраля 2014 года на Олимпийских играх в Сочи и очень расстроилась, что заняла там лишь пятое место. Поэтому для неё этот день до сих пор был грустным. Я решил сделать его счастливым», — сказал Денщиков.

По словам Потылицыной, также они хотели порадовать и вдохновить других олимпийцев своим поступком.  

«Нам уже надоели такие новости, что кого-то не допускают до Олимпиады, кто-то едет в нейтральном статусе. Мы решили чуть-чуть скрасить информационное поле. Надеемся, что поднимем настроение нашей команде», — добавила Потылицына.

Спортсменка пообещала в ближайшее время взять фамилию мужа.

Ранее сообщалось, что скелетонистка Потылицына выйдет замуж за фристайлиста Денщикова перед его вылетом в Пхёнчхан на ОИ-2018.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru