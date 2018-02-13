Скелетонистка Потылицына выйдет замуж за фристайлиста Денщикова перед его вылетом в Пхёнчхан на ОИ-2018

Свадьба фристайлиста Семёна Денщикова и скелетонистки Ольги Потылицыной состоится накануне его отъезда в Южную Корею на зимние Олимпийские игры 2018 года.

«Мы решили провести свадьбу 14 февраля в Южно-Сахалинске, где Семён проводит предолимпийский сбор с командой по ски-кроссу. Гостями на нашей свадьбе станет вся сборная по ски-кроссу. Уже 15 февраля Семён отправится на Олимпиаду. Я в Корею не поеду, буду болеть за мужа дома», — приводит слова Потылицыной РИА Новости.

Отмечается, что изначально спортсмены планировали пожениться весной, по окончании соревновательного сезона.

Ранее российский сноубордист Владислав Хадарин сравнил Олимпиаду и X-Games.