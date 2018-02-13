Скелетонистка Потылицына выйдет замуж за фристайлиста Денщикова перед его вылетом в Пхёнчхан на ОИ-2018
«Мы решили провести свадьбу 14 февраля в Южно-Сахалинске, где Семён проводит предолимпийский сбор с командой по ски-кроссу. Гостями на нашей свадьбе станет вся сборная по ски-кроссу. Уже 15 февраля Семён отправится на Олимпиаду. Я в Корею не поеду, буду болеть за мужа дома», — приводит слова Потылицыной РИА Новости.
Отмечается, что изначально спортсмены планировали пожениться весной, по окончании соревновательного сезона.
Ранее российский сноубордист Владислав Хадарин сравнил Олимпиаду и X-Games.