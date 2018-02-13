Российский сноубордист Хадарин сравнил Олимпиаду и X-Games

Российский сноубордист Владислав Хадарин, участвовавший в соревнованиях по слоупстайлу на зимних Играх-2018 в Пхёнчхане, сравнил Олимпиаду и престижный международный турнир по экстремальным видам спорта Х-Games.

«Для сноубордиста X-Games, конечно, очень престижный турнир. Для кого-то, возможно, круче Олимпиады. Но если ты россиянин и станешь чемпионом X-Games — всем наплевать. А вот если выиграешь Олимпиаду, то получишь золотые горы и все будут об этом знать. Но нет — даже в сноуборде каждый спортсмен желает олимпийскую медаль. Она признаётся во всём мире», — приводит слова Хадарина Forbes.

Турнир X-Games проходит ежегодно начиная с 1995 года и, как и Олимпиада, делится на летние и зимние дисциплины.

Ранее Хадарин рассказал, почему отказался выступать за Италию.