Сноубордист Хадарин рассказал, почему отказался выступать за Италию

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Российский сноубордист Владислав Хадарин, участвовавший в соревнованиях по слоупстайлу на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, рассказал о предложении выступать за сборную Италии.
Сноубордист Хадарин рассказал, почему отказался выступать за Италию
  • Владислав Хадарин
  • AFP

«У меня безлимитный вид на жительство в Италии, и мне предлагали выступать за сборную, но я категорически отказался. Да, я там живу и моментами говорю на итальянском лучше, чем на родном языке, но всё равно ощущаю себя русским», — приводит слова Хадарина Forbes.

Он отметил, что его взбесили правила поведения, которые по предписанию Международного олимпийского комитета должны соблюдать все российские спортсмены, выступающие на Играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

«Все и так будут знать, что под нейтральным флагом выступают русские ребята. А если мы, несмотря на все проблемы и отстранение лидеров, ещё и надерём всех, это будет вдвойне котироваться», — добавил сноубордист.

Ранее сообщалось, что Хадарин не смог преодолеть квалификацию на ОИ-2018 в слоупстайле.

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