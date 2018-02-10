Сноубордист Хадарин не смог преодолеть квалификацию на ОИ-2018 в слоупстайле

Российский сноубордист Влад Хадарин не вышел в финальную часть соревнований по слоупстайлу на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Спортсмен занял 11-е место в первой группе, а в финал проходят по шесть лучших сноубордистов из каждой квалификации.

Хадарин был единственным представителем России, который выступал в мужском турнире по слоупстайлу. Он примет участие в биг-эйре, квалификация которого состоится 21 февраля.

Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на матч с Южной Кореей.