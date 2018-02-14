Экс-наставник сборной России о матче со Словакией на ОИ: наши игроки, я думаю, перенервничали

Бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник екатеринбургского «Автомобилиста» Владимир Крикунов высказал мнение, что стартовый матч на Олимпиаде в Пхёнчхане со Словакией тяжело дался российским хоккеистам в психологическом плане.

«Словаки грамотно оборонялись, без суеты, а российские хоккеисты начали спешить. Им в психологическом плане было легче — терять нечего. Поэтому они играли спокойно, а наши игроки, я думаю, перенервничали. Ребята успокоились после того, как быстро повели в счёте 2:0 и несобранно сыграли в обороне. Словаки удачно забросили первую шайбу, а когда они сравняли, то наши начали торопиться», — приводит слова Крикунова ТАСС.

Он отметил, что на Играх-2006 в Турине команда под его руководством также уступила Словакии в стартовом матче, но затем смогла собраться и выйти в полуфинал.

«Так что никакой паники быть не должно. Я тогда ребятам сказал, что надо забыть эту игру и дальше работать как надо, и потом у нас всё пошло нормально до полуфинала. Я уверен, что российская команда одержит победы в двух оставшихся матчах группового этапа», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что сборная России второй раз в своей истории проиграла стартовый матч на ОИ команде Словакии.