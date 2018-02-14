Сборная России второй раз в своей истории проигрывает стартовый матч на ОИ команде Словакии
Мужская сборная России второй раз в своей истории стартует с поражения на хоккейном турнире зимних Олимпийских игр, уступив национальной команде Словакии.
- Reuters
Предыдущий раз россияне стартовали с поражения 3:5 от Словакии на Играх-2006 в Турине, где в итоге уступили чехам в матче за третье место.
На остальных Олимпиадах сборная России выигрывала стартовые матчи хоккейного турнира.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проиграла Словакии в первом матче на ОИ-2018.
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