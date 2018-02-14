Сборная России по хоккею проиграла Словакии в первом матче на ОИ-2018

Мужская сборная России потерпела поражение от национальной команды Словакии в матче первого тура группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Reuters

Встреча завершилась со счётом 3:2. Сборная России на старте первого периода вышла вперёд благодаря шайбам Владислава Гаврикова и Кирилла Капризова. До завершения первой двадцатиминутки словаки сровняли счёт. Голы в активе Петера Олвецки и Матина Бакоша. Победу сборной Словакии принесла шайба Петера Черешняка, отличившегося в третьем периоде. В следующем матче, который состоится 16 февраля, подопечные Олега Знарка сыграют с командой Словении. Ранее сообщалось, что сборная США проиграла Словении в матче хоккейного турнира ОИ-2018.