Сборная России по хоккею проиграла Словакии в первом матче на ОИ-2018
Мужская сборная России потерпела поражение от национальной команды Словакии в матче первого тура группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 3:2.
Сборная России на старте первого периода вышла вперёд благодаря шайбам Владислава Гаврикова и Кирилла Капризова.
До завершения первой двадцатиминутки словаки сровняли счёт. Голы в активе Петера Олвецки и Матина Бакоша.
Победу сборной Словакии принесла шайба Петера Черешняка, отличившегося в третьем периоде.
В следующем матче, который состоится 16 февраля, подопечные Олега Знарка сыграют с командой Словении.
Ранее сообщалось, что сборная США проиграла Словении в матче хоккейного турнира ОИ-2018.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard