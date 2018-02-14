Сборная США проиграла Словении в матче хоккейного турнира ОИ-2018

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Сборная США потерпела поражение от национальной команды Словении в матче первого тура группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2.

На голы американцев Брайана О’Нилла и Джордана Гринвея, словенцы ответили шайбами Блажа Грегорца и Яна Муршака.

В овертайме победу сборной Словении принесла шайба Муршака, заброшенная на 38-й секунде дополнительного времени.

В следующем матче США сыграет с командой Словакии, а словенцам предстоит матч с Россией.

Ранее сообщалось, что Алексей Яшин назвал сборную России по хоккею фаворитом ОИ-2018.

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