Сборная США проиграла Словении в матче хоккейного турнира ОИ-2018

Сборная США потерпела поражение от национальной команды Словении в матче первого тура группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. На голы американцев Брайана О’Нилла и Джордана Гринвея, словенцы ответили шайбами Блажа Грегорца и Яна Муршака. В овертайме победу сборной Словении принесла шайба Муршака, заброшенная на 38-й секунде дополнительного времени. В следующем матче США сыграет с командой Словакии, а словенцам предстоит матч с Россией. Ранее сообщалось, что Алексей Яшин назвал сборную России по хоккею фаворитом ОИ-2018.