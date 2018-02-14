Алексей Яшин назвал сборную России по хоккею фаворитом ОИ-2018
Олимпийский чемпион Алексей Яшин поделился ожиданиями от выступления сборной России по хоккею на зимних Играх 2018 года в Пхёнчхане.
«Настроение у ребят прекрасное, они отлично подготовились. Наша сборная является фаворитом. Надеюсь, у неё всё получится», — цитирует Яшина «Газета.Ru».
Он также считает, что российским хоккеистам нужно конвертировать высокое исполнительское мастерство в результат.
«По уровню мастерства к России не может быть никаких вопросов. Осталось конвертировать это в положительный результат», — сказал Яшин.
Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на матч со Словакией.
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