Стал известен состав сборной России по хоккею на матч со Словакией

Стал известен состав сборной России по хоккею на стартовый матч Олимпийских игр со Словакией.

Место в воротах займёт Василий Кошечкин.

Звенья представлены в следующих сочетаниях: Гавриков — Войнов, Мозякин — Дацюк — Ковальчук; Нестеров — Марченко, Гусев — Шипачёв — Капризов; Зуб — Зубарев, Широков — Прохоркин — Барабанов; Киселевич, Телегин — Андронов — Калинин, Григоренко.

Защитник Егор Яковлев и нападающий Илья Каблуков не попали в заявку на игру.

Ранее глава IIHF подтвердил, что МЧМ по хоккею в 2023 и 2031 годах могут пройти в России.