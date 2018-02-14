Стал известен состав сборной России по хоккею на матч со Словакией
- Российские хоккеисты во время тренировки по хоккею на XXIII зимних Олимпийских играх
- © Владимир Астапкович / РИА Новости
Место в воротах займёт Василий Кошечкин.
Звенья представлены в следующих сочетаниях: Гавриков — Войнов, Мозякин — Дацюк — Ковальчук; Нестеров — Марченко, Гусев — Шипачёв — Капризов; Зуб — Зубарев, Широков — Прохоркин — Барабанов; Киселевич, Телегин — Андронов — Калинин, Григоренко.
Защитник Егор Яковлев и нападающий Илья Каблуков не попали в заявку на игру.
Ранее глава IIHF подтвердил, что МЧМ по хоккею в 2023 и 2031 годах могут пройти в России.