Глава IIHF подтвердил, что МЧМ по хоккею в 2023 и 2031 годах могут пройти в России

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подтвердил, что молодёжные чемпионаты мира по хоккею 2023 и 2031 годов могут пройти в России.

«Да, мы составили список стран-хозяек молодёжных чемпионатов мира до 2032 года. В России турнир пройдёт в 2023 году в Новосибирске, а также в 2031 году. Предложения будут одобрены на конгрессе IIHF этой весной», — приводит слова Фазеля ТАСС.

В последний раз Россия принимала молодёжное первенство мира в 2013 году в Уфе.

Ранее сообщалось, что американская хоккеистка стала автором самого быстрого дубля в истории ОИ в матче с Россией.

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