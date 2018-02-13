Американская хоккеистка стала автором самого быстрого дубля в истории ОИ в матче с Россией

Нападающая сборной США Жослин Ламурё cтала автором самого быстрого дубля в истории Олимпиад, забросив две шайбы в ворота национальной команды России в матче второго тура группового этапа женского хоккейного турнира Игр-2018.

Жослин Ламурё

Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF). RECORD ALERT: @JocelyneUSA17 has scored the fastest two goals in Olympic history, 6 seconds. @usahockey



The previous record was Canada's Caroline Ouellette's two goals in 16 seconds in a 16-0 win over Italy on February 11, 2006.#PyeongChang2018#IceHockey — IIHF (@IIHFHockey) 13 февраля 2018 г. Во втором периоде Ламурё поразила ворота россиянок дважды в течение шести секунд. Предыдущий рекорд удерживала канадская хоккеистка Каролин Уэллетт, в течение 16 секунд дважды забившая сборной Италии на Играх-2006 в Турине. Ранее сообщалось, что российские хоккеистки проиграли американкам на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.