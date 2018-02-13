Американская хоккеистка стала автором самого быстрого дубля в истории ОИ в матче с Россией

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Нападающая сборной США Жослин Ламурё cтала автором самого быстрого дубля в истории Олимпиад, забросив две шайбы в ворота национальной команды России в матче второго тура группового этапа женского хоккейного турнира Игр-2018.
Американская хоккеистка стала автором самого быстрого дубля в истории ОИ в матче с Россией
  • Жослин Ламурё
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Во втором периоде Ламурё поразила ворота россиянок дважды в течение шести секунд.

Предыдущий рекорд удерживала канадская хоккеистка Каролин Уэллетт, в течение 16 секунд дважды забившая сборной Италии на Играх-2006 в Турине.

Ранее сообщалось, что российские хоккеистки проиграли американкам на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.

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