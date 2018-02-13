Российские хоккеистки проиграли американкам на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане

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Сборная России потерпела разгромное поражение от национальной команды США в матче второго тура женского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Российские хоккеистки проиграли американкам на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 5:0.

Победу сборной США принесли шайбы Кейси Беллами, Жизель Марвин, Ханны Брандт, а Жослин Ламурё стала автором дубля.

В следующем матче россиянки сыграют с представительницами Финляндии, а американки встретятся со сборной Канады.

После двух туров сборная России замыкает турнирную таблицу группы A.

Ранее Международный олимпийский комитет опроверг информацию о просьбе к хоккеисткам сборной США убрать статую Свободы со шлемов.

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