Российские хоккеистки проиграли американкам на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане

Сборная России потерпела разгромное поражение от национальной команды США в матче второго тура женского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Reuters

Встреча завершилась со счётом 5:0. Победу сборной США принесли шайбы Кейси Беллами, Жизель Марвин, Ханны Брандт, а Жослин Ламурё стала автором дубля. В следующем матче россиянки сыграют с представительницами Финляндии, а американки встретятся со сборной Канады. После двух туров сборная России замыкает турнирную таблицу группы A. Ранее Международный олимпийский комитет опроверг информацию о просьбе к хоккеисткам сборной США убрать статую Свободы со шлемов.