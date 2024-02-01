«Можно сравнить с «Уимблдоном»: Столяров — о миллиарде просмотров, дисциплинах Игр Будущего и выступлении Крида

По количеству просмотров церемонии открытия Игры Будущего можно сравнить с теннисным «Уимблдоном». Об этом во время общения с журналистами и зрителями заявил руководитель проекта Игорь Столяров. По его словам, этим показателем можно гордиться, но важнее не останавливаться на достигнутом, поскольку в потенциальную аудиторию попадают все пользователи интернета. Функционер также объяснил, почему в качестве столицы была выбрана Казань, и рассказал, какие изменения могут произойти в программе соревнований.

— Почему местом проведения Игр была выбрана Казань?



— Потому что это лучший город земли. Хотя в текущем году зима тут получилась чересчур снежной.

— Кто был первым инвестором проекта?

— Компания «Газпром».

— Мы вместе с вами становимся частью истории. Как вообще всё, что было запланировано, стало явью?

— Снова помог «Газпром» (смеётся). В действительности у нас большое количество генеральных партнёров: «Сбербанк», РЖД, «Сибур Холдинг» и так далее. Между собой мы их называем Пантеоном Богов. Большой и крупный бизнес направляет финансы на решение социальных проблем.

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— Можете объяснить для тех, кто впервые узнал о проекте, в чём заключалась концепция Игр Будущего?

— Если честно, то это одна из моих нелюбимых тем, потому что информацию можно найти практически в любом свободном источнике. Мне кажется, все уже в курсе, что фиджитал-игры — спортивный турнир, в котором участники сначала демонстрируют свои навыки в виртуальном измерении, а затем — в реальном. Те же самые атлеты сражаются на игровых консолях, а потом выходят на лёд, газон или паркет — в зависимости от дисциплины.

— Но ведь в Казани далеко не все виды строго соответствуют концепции фиджитал?

— Да, вы правы. Чисто спортивными можно назвать лишь девять дисциплин из всех представленных. Остальное — либо чистой воды киберспорт, либо высокотехнологичные инновационные дисциплины. Речь, например, о гонках дронов, спортивном программировании и битве роботов. Причём последний вид — шоу мирового класса. Если вы не успели приобрести билеты, боюсь, уже не сможете, их практически не осталось. Отдельно следует рассказать про киберспорт, поскольку это феномен, который нельзя игнорировать. Им занимаются миллиарды людей, и это не оговорка, а действительность.

— Приходилось слышать, что соревнования по кибатлетике (для участников, применяющих ассистивные технологии, например, протезы. — RT) не вписываются в общую картину Игр.

— Неправда, всё отлично подходит. Эти люди — герои сами по себе. У них и без того уникальные способности. А современный научно-технический прогресс позволяет ещё и жить полноценно.

— Какие виды превзошли ожидания, а какие, напротив, требуют тщательной доработки?

— Были казусы, связанные с посещаемостью мира танков. Это не очень понравилось. Там что-то пошло не так, и цифры ниже тех, которые мы планировали получить. На обратной стороне медали — баскетбол, битва роботов и, конечно, Dota II. Прекрасная картинка, хорошие посещаемость и атмосфера.

— Планируется ли увеличить количество дисциплин на следующих Играх?

— Да, без сомнения. Для того, чтобы это понять, достаточно пройтись по Городу Будущего. Там есть фиджитал-регби, фиджитал-гольф и многое другое. Они с большой долей вероятности войдут в программу следующих состязаний. Есть также мысли ввести летние виды, которые можно проводить на улице или на открытой воде.

— Говорят, трансляцию церемонии открытия посмотрели порядка миллиарда человек?

— Мы не ожидали такой цифры… Но классно же? Одна из самых серьёзных составляющих успеха, — создание новой системы дистрибуции контента. Она возведена практически с нуля. Есть специальные каналы информации, пользующиеся спросом у кибатлетов. Многие попросту об этом никогда не слышали. Мы же заключили контракты со всеми подобными площадками. Затем мы пошли дальше и договорились со стримерами и медийными группами по всему миру. Конечно, речь о тех странах, в которые позволили зайти, ведь есть исключения: Северная Америка, Западная Европа и так далее.

Однако у нас есть Китай, Бразилия, ОАЭ, Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия. Мы дистрибьютируем сигнал во все эти государства. Нас часто спрашивают об охвате, о каких цифрах идёт речь. Мой ответ: мы охватываем всех людей, имеющих доступ в интернет. Наши стримы можно посмотреть на 240 различных площадках по всей планете. Потому потенциальная аудитория — все, кто заходит во всемирную сеть. А главная задача — собрать три миллиарда просмотров. Когда я об этом говорил, многие крутили пальцем у виска. Что ж, будем считать и подводить итоги. Важно не останавливаться на достигнутом.

— С каким турниром можно сравнить Игры Будущего по количеству просмотров?

— С теннисным «Уимблдоном». Там в 2023-м тоже миллиард насчитали. Но ему 147 лет, а Играм Будущего — год. Можно ли этим гордиться? Да! Но не нужно, ведь следует двигаться дальше.

— Почему не продавались билеты на церемонию открытия?

— Дело в том, что имелся большой круг аккредитованных лиц, и мы не смогли разместить всех желающих. Внесли правки, учли опыт ошибок. Возможность посетить церемонию закрытия появится уже и у обычных людей.

— Выступит ли в Казани амбассадор Игр Будущего Егор Крид?

— Я лучше пою (смеётся). А если серьёзно, то да, он выйдет на сцену.

— Взрослые считают, что дети, которые увлекаются компьютерными играми, слишком поздно социализируются. Как вы считаете, с какого возраста стоит начинать карьеру киберспортсмена?

— Существует огромное количество разновидностей игр. Грань между киберспортом и видеоиграми в различных странах на законодательном уровне регулируется по-разному. В определённых случаях игра может быть вписана в реестр спорта, и по ней проводятся официальные соревнования. Подобная карьера отнимает годы тренировок. Некоторые люди начинают свой путь даже с дошкольного возраста.