Чернышенко: открытие Игр Будущего посмотрело более миллиарда человек

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что церемонию открытия Игр Будущего в Казани посмотрело более миллиарда человек.

«За Играми Будущего следили все, церемонию открытия посмотрело более миллиарда человек. Многие страны захотели провести у себя такие соревнования, а два президента напрямую об этом заявили в прямом эфире. Есть позитивная реакция спортсменов, которые признали этот формат», — заявил Чернышенко РИА Новости.

Торжественная церемония открытия турнира прошла в Казани 21 февраля. Путин дал старт международному мультиспортивному турниру — это первое в истории спортивное шоу в концепции фиджитал.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее капитан команды Beyond Анатолий Бараков предположил, что основной причиной небольшого количества иностранных участников на Играх Будущего в дисциплине «Мир танков» является очень высокий уровень российских игроков.