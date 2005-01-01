Участник Игр Будущего объяснил, почему на турнире «Мир танков» почти нет иностранцев

Капитан команды Beyond Анатолий Бараков считает, что основной причиной небольшого количества иностранных участников на Играх Будущего в дисциплине «Мир танков» является очень высокий уровень российских игроков.

«Иностранных киберспортсменов здесь почти нет по многим причинам, но основная — в России игроки в «Мир танков» гораздо сильнее, чем во всём остальном мире», — цитирует Баракова ТАСС.

Он также признался, что соревнования организованы на самом высоком уровне.

«Здесь всё великолепно. Я на таких масштабных мероприятиях никогда не был, так что мне всё очень сильно нравится. Сто процентов, что приедем на следующие Игры Будущего», — заключил Бараков.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Ранее сообщалось, что игрок Young потратит призовые за победу на Играх Будущего на ремонт квартиры.









