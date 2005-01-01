Участник Игр Будущего объяснил, почему на турнире «Мир танков» почти нет иностранцев

Участник Игр Будущего объяснил, почему на турнире «Мир танков» почти нет иностранцев

Капитан команды Beyond Анатолий Бараков считает, что основной причиной небольшого количества иностранных участников на Играх Будущего в дисциплине «Мир танков» является очень высокий уровень российских игроков.

«Иностранных киберспортсменов здесь почти нет по многим причинам, но основная — в России игроки в «Мир танков» гораздо сильнее, чем во всём остальном мире», — цитирует Баракова ТАСС.

Он также признался, что соревнования организованы на самом высоком уровне.

«Здесь всё великолепно. Я на таких масштабных мероприятиях никогда не был, так что мне всё очень сильно нравится. Сто процентов, что приедем на следующие Игры Будущего», — заключил Бараков.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Ранее сообщалось, что игрок Young потратит призовые за победу на Играх Будущего на ремонт квартиры.