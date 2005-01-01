Игрок Young потратит призовые за победу на Играх Будущего на ремонт квартиры

Игрок Young потратит призовые за победу на Играх Будущего на ремонт квартиры

Игрок российской команды Young Станислав Кузнецов рассказал, куда потратит призовые за победу в Warface + лазертаг на Играх Будущего в Казани.

«Отложу деньги или потрачу на ремонт квартиры. Эта победа очень много значит для меня и нашего состава», — цитирует Кузнецова ТАСС.

Киберспортсмен также признался, что турнир был организован на самом высоком уровне.

«Судьи, сцена, на которой мы играли, болельщики, все супер», — добавил Кузнецов.

Young нанесла поражение в финале HLS и заработала $87,5 тыс.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Ранее сообщалось, что Enemy встретится с Beyond в финале турнира «Мир танков» на Играх Будущего.