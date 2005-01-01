Игрок Young потратит призовые за победу на Играх Будущего на ремонт квартиры

Игрок российской команды Young Станислав Кузнецов рассказал, куда потратит призовые за победу в Warface + лазертаг на Играх Будущего в Казани.

«Отложу деньги или потрачу на ремонт квартиры. Эта победа очень много значит для меня и нашего состава», — цитирует Кузнецова ТАСС.

Киберспортсмен также признался, что турнир был организован на самом высоком уровне.

«Судьи, сцена, на которой мы играли, болельщики, все супер», — добавил Кузнецов.

Young нанесла поражение в финале HLS и заработала $87,5 тыс.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Ранее сообщалось, что Enemy встретится с Beyond в финале турнира «Мир танков» на Играх Будущего.





