Enemy встретится с Beyond в финале турнира «Мир танков» на Играх Будущего

Завершился четвёртый день соревнований «Мир танков» на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.

В турнире принимают участие только российские команды. Enemy в матче 1/2 финала разгромила SOLNCE, а Beyond обыграла WhoCares?.

Результаты дня: Enemy (Россия) — SOLNCE (Россия) — 5:0, Beyond (Россия) — WhoCares? (Россия) — 5:4.

Финал турнира и матч за третье место состоятся 25 февраля.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.