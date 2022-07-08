Чернышенко: первые тестовые соревнования «Игр будущего» пройдут в Казани в сентябре

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, когда пройдут первые тестовые соревнования киберспортивных «Игр будущего».

«Сейчас завершился первый инспекционный визит оргкомитета игр в Казань. Специалисты осмотрели площадки, которые планируется задействовать при проведении турнира в 2024 году, было принято решение о том, что тестовые соревнования «Игр будущего» стартуют в столице Татарстана уже в сентябре», — цитирует Чернышенко ТАСС.

По его словам, это будет первый в истории фиджитал-турнир по четырём технологичным видам спорта, который поможет спортсменам и организаторам понять, на чём необходимо сделать акцент во время подготовки основных состязаний. Кроме того, до конца года организаторы планируют провести в Казани тестовые турниры и по остальным дисциплинам.

Тестовые соревнования киберспортивных «Игр будущего» пройдут по футбольному двоеборью (EA FIFA + мини-футбол), баскетболу (EA NBA + баскетбол 3×3), гонкам дронов (симулятор DCL The Game + пилотирование дрона) и Beat Saber — ритмичной VR-игре.

Ранее Чернышенко сообщил, что мероприятия форума «Россия — спортивная держава» пройдут в пяти городах.

















