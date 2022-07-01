Чернышенко: форум «Россия — спортивная держава» пройдёт в пяти городах

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что мероприятия форума «Россия — спортивная держава» пройдут в пяти городах.
Чернышенко: форум «Россия — спортивная держава» пройдёт в пяти городах
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Кемерово, Новокузнецк, Таштагол, Белово и Междуреченск примут мероприятия форума «Россия — спортивная держава» в 2022 году. Кузбасс — это спортивный регион, за последние три года здесь было построено свыше 300 новых спортобъектов, и сейчас область активно включилась в подготовку юбилейного международного форума», — цитирует Чернышенко ТАСС.

По его словам, в этом году в форуме примут участие около 3 тыс. человек, в том числе представители стран БРИКС и ШОС. Основной его особенностью станет проведение мероприятий сразу в пяти городах Кузбасса, поэтому ключевая задача — выстроить для участников комфортную и понятную логистику между всеми площадками и провести юбилейный форум на самом высоком уровне, обеспечив также культурную программу, организационное и медицинское сопровождение для всех гостей.

Ранее Чернышенко заявил, что аудитория «Игр будущего» 2024 года в Казани в семь раз превысит аудиторию Олимпиады.

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