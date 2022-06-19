Чернышенко: аудитория «Игр будущего — 2024» в Казани будет в семь раз больше, чем у ОИ

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предполагает, что аудитория «Игр будущего» 2024 года в Казани в семь раз превысит аудиторию Олимпиады.
Чернышенко: аудитория «Игр будущего — 2024» в Казани будет в семь раз больше, чем у ОИ
  • РИА Новости

«Девять дней соревнований по 15 дисциплинам с глобальной аудиторией, предположительно в семь раз большей, чем у Олимпийских игр. Мы понимаем, какая огромная ответственность лежит на регионе, тем более что времени осталось мало, всего 1,5 года. Поэтому желаю успехов, в добрый путь!» — приводит слова Чернышенко пресс-служба Министерства спорта России.

Соглашение о проведении турнира уже подписали министр спорта Олег Матыцин и глава Татарстана Рустам Минниханов.

В ноябре Чернышенко рассказал о проведении в России первых «Игр будущего», которые будут сочетать как физический, так и киберспорт.

Ранее Чернышенко рассказал о планах провести футбольный матч с участием студентов Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик.

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