Чернышенко: аудитория «Игр будущего — 2024» в Казани будет в семь раз больше, чем у ОИ
- РИА Новости
«Девять дней соревнований по 15 дисциплинам с глобальной аудиторией, предположительно в семь раз большей, чем у Олимпийских игр. Мы понимаем, какая огромная ответственность лежит на регионе, тем более что времени осталось мало, всего 1,5 года. Поэтому желаю успехов, в добрый путь!» — приводит слова Чернышенко пресс-служба Министерства спорта России.
Соглашение о проведении турнира уже подписали министр спорта Олег Матыцин и глава Татарстана Рустам Минниханов.
В ноябре Чернышенко рассказал о проведении в России первых «Игр будущего», которые будут сочетать как физический, так и киберспорт.
Ранее Чернышенко рассказал о планах провести футбольный матч с участием студентов Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик.