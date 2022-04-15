Чернышенко: планируется провести футбольный матч между студентами Крыма, ЛНР и ДНР
- РИА Новости
«По поводу ЛНР и ДНР: более 400 ребят тренируются в различных субъектах. Знаю, что планируется студенческий футбольный матч Крыма, ЛНР и ДНР», — цитирует Чернышенко ТАСС.
Он также призвал проводить спортивные мероприятия в Крыму. По мнению вице-премьера, сейчас самое благоприятное время для соревнований на полуострове.
15 апреля состоялась встреча представителей спортивной отрасли, на которой обсуждались меры поддержки и дальнейшего развития российского спорта.
Ранее генеральный директор футбольного клуба «Севастополь» Валерий Чалый заявил, что надеется войти в российскую футбольную семью.