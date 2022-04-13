Гендиректор «Севастополя»: очень ждём и надеемся войти в российскую футбольную семью

Генеральный директор футбольного клуба «Севастополь» Валерий Чалый прокомментировал возможное вхождение крымских клубов в российскую футбольную систему.

«У меня есть свои мысли на этот счёт — мы обязаны играть в своей стране и профессиональной лиге. С 2014 года приходилось играть в КФФ, чтобы футбол в Крыму не умер», — цитирует Чалого Sport24.

Он также отметил, что Премьер-лига Крымского футбольного союза (КФС) себя уже изжила. По его мнению, в лиге нет поступательного движения, ведь «Севастополь» выиграл три раза чемпионат, Кубок и Суперкубок.

«Готов ли клуб финансово попадать в ФНЛ-2? Сегодня было совещание, рассматриваем этот вопрос. У нашего клуба учредители — губернатор нашего города и правительство. Думаю, нас не обидят и найдутся необходимые спонсоры», — заключил Чалый.

Напомним, что депутат Госдумы Роман Терюшков предложил привлечь команды Крыма и Севастополя к участию в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), чтобы те имели возможность пробиться в РПЛ.

Ранее президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин рассказал о возможном вхождении клубов полуострова в РПЛ.