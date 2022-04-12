В Крыму планируют предложить РФС объединить чемпионаты по футболу

Президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин рассказал о возможном вхождении клубов полуострова в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Всё пока на уровне личного общения. Мы обмениваемся с РФС мнениями, рассуждаем, но не более того. Сначала команды из Крыма, РПЛ и ФНЛ доиграют чемпионаты. После этого будем обсуждать. Наверное, тогда будет какая-то конкретика», — цитирует Бородкина «РБ Спорт».

По его словам, можно организовать зону «Крым», в которой будут играть восемь крымских команд, либо присоединиться к зоне «Юг» во втором дивизионе ФНЛ.

«Надо смотреть, что скажут руководители команд. Это же вопросы финансовые. Конечно, хотелось бы, чтобы участвовали все», — добавил Бородкин.

Напомним, что депутат Госдумы Роман Терюшков предложил привлечь команды Крыма и Севастополя для участия в ФНЛ, чтобы те пробивались в РПЛ.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович оценила вероятность успеха иска Российского футбольного союза (РФС) в Спортивном арбитражном суде (CAS) по поводу компенсаций из-за остановки спонсорских соглашений.