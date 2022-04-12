Юрист оценила вероятность успеха иска РФС в CAS
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«Конечно, нужно обжаловать, иначе решение останется в силе. Считаю, что побороться можно. Особенно в рамках детско-юношеского спорта», — цитирует Анцелиович «Спорт-Экспресс».
Она считает неправильным решение ФИФА и УЕФА о приостановке выплат на детско-юношеские программы и отметила, что основным принципом всех организаций является политическая нейтральность.
«Думаю, арбитры CAS примут это во внимание. Членство РФС в организациях не приостанавливали, значит, приостанавливать выплаты неправильно. РФС является полноценным членом, платит взносы. А в отношении неё взносы прекращены. Это неправильно», — заключила Анцелиович.
Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, а на территории России было запрещено проводить международные матчи.
31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса Россию не исключили из федерации.
Ранее сообщалось, что РФС подаст иск в CAS о возмещении денежных издержек от ФИФА и УЕФА.