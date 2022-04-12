Юрист оценила вероятность успеха иска РФС в CAS

Короткая ссылка
Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о возможном иске Российского футбольного союза (РФС) в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу компенсаций из-за остановки спонсорских соглашений.
Юрист оценила вероятность успеха иска РФС в CAS
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«Конечно, нужно обжаловать, иначе решение останется в силе. Считаю, что побороться можно. Особенно в рамках детско-юношеского спорта», — цитирует Анцелиович «Спорт-Экспресс».

Она считает неправильным решение ФИФА и УЕФА о приостановке выплат на детско-юношеские программы и отметила, что основным принципом всех организаций является политическая нейтральность.

«Думаю, арбитры CAS примут это во внимание. Членство РФС в организациях не приостанавливали, значит, приостанавливать выплаты неправильно. РФС является полноценным членом, платит взносы. А в отношении неё взносы прекращены. Это неправильно», — заключила Анцелиович.

Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, а на территории России было запрещено проводить международные матчи.

31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса Россию не исключили из федерации.

Ранее сообщалось, что РФС подаст иск в CAS о возмещении денежных издержек от ФИФА и УЕФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить