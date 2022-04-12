«Чемпионат»: РФС хочет взыскать с УЕФА и ФИФА компенсацию за разрыв спонсорских соглашений

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) о возмещении денежных издержек от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Чемпионат»: РФС хочет взыскать с УЕФА и ФИФА компенсацию за разрыв спонсорских соглашений
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», речь идёт о компенсации спонсорских издержек из-за остановки спонсорских соглашений и приостановке выплат на детско-юношеские программы, запущенных по инициативам ФИФА и УЕФА. 

Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях, а на территории России было запрещено проводить международные матчи.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин оценил шансы исключения РФС из организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить