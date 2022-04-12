«Чемпионат»: РФС хочет взыскать с УЕФА и ФИФА компенсацию за разрыв спонсорских соглашений
- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», речь идёт о компенсации спонсорских издержек из-за остановки спонсорских соглашений и приостановке выплат на детско-юношеские программы, запущенных по инициативам ФИФА и УЕФА.
Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях, а на территории России было запрещено проводить международные матчи.
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин оценил шансы исключения РФС из организации.