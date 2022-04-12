«Чемпионат»: РФС хочет взыскать с УЕФА и ФИФА компенсацию за разрыв спонсорских соглашений

Российский футбольный союз (РФС) подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) о возмещении денежных издержек от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как сообщает «Чемпионат», речь идёт о компенсации спонсорских издержек из-за остановки спонсорских соглашений и приостановке выплат на детско-юношеские программы, запущенных по инициативам ФИФА и УЕФА.

Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях, а на территории России было запрещено проводить международные матчи.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин оценил шансы исключения РФС из организации.