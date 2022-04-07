Чеферин оценил шансы исключения РФС из УЕФА

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин оценил вероятность исключения Российского футбольного союза (РФС) из организации.
Чеферин оценил шансы исключения РФС из УЕФА
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Juilliart - UEFA

«Рассматривается ли возможность исключения России из УЕФА? Существует много вещей, которые влияют на это. День за днём ситуация меняется», — цитирует Чеферина ТАСС.

Напомним, что 31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса Россию не исключили из федерации. При этом ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее Чеферин рассказал, что УЕФА пока не собирается приостанавливать показ матчей в России.

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