Чеферин оценил шансы исключения РФС из УЕФА

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин оценил вероятность исключения Российского футбольного союза (РФС) из организации.

«Рассматривается ли возможность исключения России из УЕФА? Существует много вещей, которые влияют на это. День за днём ситуация меняется», — цитирует Чеферина ТАСС.

Напомним, что 31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса Россию не исключили из федерации. При этом ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее Чеферин рассказал, что УЕФА пока не собирается приостанавливать показ матчей в России.