Чеферин оценил шансы исключения РФС из УЕФА
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«Рассматривается ли возможность исключения России из УЕФА? Существует много вещей, которые влияют на это. День за днём ситуация меняется», — цитирует Чеферина ТАСС.
Напомним, что 31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса Россию не исключили из федерации. При этом ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.
Ранее Чеферин рассказал, что УЕФА пока не собирается приостанавливать показ матчей в России.