«Лишь бы чего-нибудь вякнуть»: на Украине призвали УЕФА объяснить приглашение Карасёва на сентябрьский сбор судей

В Украинской ассоциации футбола остались недовольны вызовом Сергея Карасёва на сентябрьский сбор судей УЕФА. В Киеве потребовали разобраться в ситуации и назвали неприемлемым приглашение ведущего российского арбитра. По информации СМИ, вслед за Карасёвым вернуться к работе на международном уровне в обозримом будущем могут и другие рефери из России. Как считает почётный президент РФС Вячеслав Колосков, в этом не будет сенсации, поскольку на судей ограничений изначально не накладывали.

«Данный случай неприемлем на фоне общей политики УЕФА»

Российские футбольные арбитры, как и игроки, уже более года лишены возможности участвовать в международных матчах под эгидой УЕФА. Однако вызов Сергея Карасёва на сентябрьский сбор судей организации, похоже, может сдвинуть дело с мёртвой точки. Но даже частичный шаг к снятию ограничений вызвал негодование в Украинской ассоциации футбола (УАФ): в адрес генерального секретаря союза Теодора Теодоридиса было направлено письмо с просьбой разобраться в ситуации.

«УЕФА справедливо отстранил от соревнований клубы, сборные, официальных лиц и всё футбольное представительство РФ по той очевидной причине, что все граждане упомянутого государства... в равной степени ответственны за ужасные военные преступления», — отметили в УАФ.

Там также подчеркнули, что на мероприятии, на которое позвали ведущего российского арбитра, сформируют список специалистов для работы на встречах организации в следующем сезоне. Соответственно, Карасёв имеет шансы в него вернуться.

«Мы убеждены, что данный случай неприемлем на фоне общей политики УЕФА по отношению к гражданам РФ, и считаем, что вышеперечисленное является результатом недоразумения. Однако, пользуясь случаем, просим вас предоставить комментарий по этому поводу, поскольку... каждый эпизод возможного смягчения санкций в отношении агрессора критически чувствителен для всех нас», — добавили в УАФ.

В РФС ранее подтвердили СМИ приглашение Карасёва на сентябрьский сбор. Сообщалось, что оно стало первым после отстранения российских клубов и сборных от турниров. В мероприятии примут участие все арбитры, входящие в списки УЕФА для работы на играх под его эгидой.

Более того, по информации «Спорт-Экспресса», это может стать первым шагом к возвращению российских судей. Отмечалось, что РФС с февраля плотно занимается данным вопросом и ему уже якобы удалось добиться серьёзного прогресса. Если верить источнику, представляющие страну судьи и инспекторы вскоре вновь смогут обслуживать встречи.

В данном случае УЕФА не придётся частично снимать санкции, ведь рефери изначально не запрещалось судить игры под эгидой союза, а их невызов начиная с весны прошлого года объяснялся исключительно проблемами с логистикой.

Вместе с тем сам Карасёв ещё в начале июня сетовал, что давно не имел никаких контактов с представителями УЕФА. А вот руководитель судейского комитета и член исполкома РФС Павел Каманцев, напротив, был настроен оптимистично.

«Все наши арбитры находятся в списках ФИФА определённой категории и могут быть назначены в любой момент. Это подтверждает, что в отношении них никаких дискриминационных мер не существует. Есть просто невызов на определённые матчи. Эту ситуацию можно устранить в любой момент... Карасёв — мастер с большой буквы. Его УЕФА знает не хуже, чем РФС: он самые важные матчи обслуживал на уровне», — подчёркивал функционер.

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Требование об исключении из ФИФА и УЕФА, жалоба на иностранные клубы

Что касается реакции УАФ, то для неё подобные обращения превратились в обыденность. Только в текущем году представители ассоциации трижды жаловались на Россию по разным поводам. Совсем недавно на Украине выразили недовольство интеграцией крымских клубов в систему российских футбольных лиг и потребовали исключить Россию из ФИФА и УЕФА.

А в январе в Киеве посчитали неприемлемым тот факт, что иностранные команды на сборах проводят товарищеские матчи с коллективами из РПЛ. В украинской федерации заявили, что это нарушение режима изоляции, и потребовали от УЕФА и ФИФА наложить соответствующий запрет.

«Любые представители страны не имеют права участвовать в международных мероприятиях, в том числе спортивных», — заявил пресс-атташе УАФ Александр Глывинский в интервью The Athletic.

«В УЕФА откровенно устали от подобных заявлений Украины»

По мнению опрошенных RT экспертов, УЕФА не обратит внимания на очередную жалобу Украины и не откажется от приглашения Карасёва на сбор. Так, почётный президент РФС Вячеслав Колосков напомнил коллегам, что на российских судей санкции изначально никто не накладывал.

«Уверен: на заявление УАФ в УЕФА не отреагируют. Пусть внимательнее изучают документы. Они, видимо, этого не делают. Украинцам лишь бы чего-нибудь вякнуть. Да, такое поведение удивляет, но сейчас это, увы, их нормальная позиция по всем вопросам», — отметил функционер.

В свою очередь, бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко назвал вызов Карасёва исправлением ошибки и выразил уверенность, что вслед за ним к работе на международном уровне вернут и его соотечественников.

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«Поверьте, требование УАФ никак не повлияет на ситуацию и не помешает возвращению российских судей. В УЕФА откровенно устали от подобных заявлений Украины и поняли, что пора наводить порядок. Это какая-то ерунда, нужно ставить точку. Там ведь тоже прекрасно осознают ненормальность ситуации, когда на сборы приглашаются рефери из всех государств Европы, кроме России. Скоро полным ходом начнётся новый сезон еврокубков, и кто-то должен обслуживать встречи. УЕФА хочет исправить ошибку и не станет слушать УАФ», — объяснил Савченко.

Он также обратил внимание, что в организации всегда одинаково относились ко всем арбитрам и не делили их на «чёрных и белых» в зависимости от политической обстановки.

«На сборы или семинары приглашались люди абсолютно из всех стран континента. Сам Карасёв очень востребован на международном уровне. Если в РПЛ он пару раз допускал ошибки, то в еврокубках немало матчей отработал на высочайшем уровне. Это квалифицированный и качественный специалист», — добавил Савченко.

Вячеслав Колосков же не увидел никакой неожиданности во включении ведущего арбитра России в списки УЕФА и выразил мнение, что произошедшее необязательно станет первым шагом на пути к снятию ограничений.

«В документах говорится, что от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА отстранены российские клубы и сборные. О судьях речь там не идёт. Это разные вещи. Самого Карасёва на данное мероприятие зовут почти каждый год на протяжении пяти лет. Других арбитров подобного уровня в стране просто нет. А РФС остаётся членом как ФИФА, так и УЕФА. Нас оттуда никто не исключал. Сергея ждёт сдача экзаменов, и если он устроит руководство, то может вернуться к работе на международном уровне», — подытожил почётный президент РФС.