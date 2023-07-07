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Колосков — о приглашении Карасёва на сбор УЕФА: российских судей никто не отстранял

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о приглашении Сергея Карасёва на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Колосков — о приглашении Карасёва на сбор УЕФА: российских судей никто не отстранял
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Украинцам нужно внимательно читать документы, а в них говорится, что от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА отстранены российские клубы и сборные. Но о судьях речь там не идёт. Поэтому, к сожалению, приглашение Сергея Карасёва на сбор вовсе не обязательно свидетельствует о смягчении ограничений. Это разные вещи. Самого Карасёва на данное мероприятие зовут почти каждый год на протяжении пяти лет. Других арбитров подобного уровня в стране просто нет. В этом не содержится никакой сенсации, ведь РФС остаётся членом как ФИФА, так и УЕФА. Нас оттуда никто не исключал. Карасёва ждёт сдача экзаменов, и если он устроит руководство, то может вернуться к работе на международном уровне», — заявил Колосков RT.

Ранее Колосков назвал справедливым включение команд Медиалиги в Кубок России.

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